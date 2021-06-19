Аукцион продолжается до 23:59 20 июня. Футболку вручат победителю на стадионе Олимпийский перед матчем отбора к ЧМ-2022 Украина – Франция.

К теме Футболку сборной Украины с автографами игроков выставили на аукцион для спасения малыша

Сборная Украины присоединилась к спасению ребенка

Андрей Шевченко написал, что сборная Украины и Украинская ассоциация футбола помогают больному мальчику Дмитрию Басову в борьбе с болезнью.

Поддержите маленького украинца!
– призвал Шевченко.

УАФ объявила аукцион

Футболку сборной Украины с новым дизайном выставили на аукцион для спасения 6-месячного Димы Басова, у которого редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия.

Времени на то, чтобы побороть этот недуг, очень мало, а сумма, необходимая на спасительный для мальчика укол ("Золгенсма"), очень большая – 65 миллионов гривен,
– написал в фейсбуке глава УАФ Павелко.

Кроме игроков сборной, футболку также подписали:

  • тренеры команды во главе с обладателем "Золотого мяча" 2004 года Андреем Шевченко;
  • обладатели "Золотого мяча" 1975 и 1986 годов Олег Блохин и Игорь Беланов;
  • обладатель "Серебряной бутсы" Олег Протасов;
  • капитан "Динамо" Анатолий Демьяненко;
  • олимпийский чемпион Алексей Михайличенко.

Реквизиты для помощи:

Карты:

Приватбанк: отец Басов Виктор
5168 7520 1126 6494

Ощадбанк: Basov Viktor
5167 4901 3133 4865

Приватбанк: мама Басова Анна
5168 7520 1126 6536

Монобанк: мама Басова Анна
5375 4141 0565 1581

IBAN
UA963052990000026202900802381
UA943052990000026207900801956

USD IBAN:
UA773220010000026207314572077
SWIFT : UNJSUAUKXXX
Basova Anna

EUR IBAN:
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PLN IBAN:
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