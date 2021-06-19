Аукціон триває до 23:59 20 червня. Футболку вручать переможцю на стадіоні Олімпійський перед матчем відбору до ЧС-2022 Україна – Франція.
До теми Футболку збірної України з автографами гравців виставили на аукціон для порятунку малюка
Збірна України долучилась до порятунку дитини
Андрій Шевченко написав, що збірна України та Українська асоціація футболу стають на допомогу хворому хлопчику Дмитру Басову у боротьбі з хворобою.
Підтримайте маленького українця!
– закликав Шевченко.
УАФ оголосила аукціон
Футболку збірної України з новим дизайном виставили на аукціон для порятунку 6-місячного Дмитрика Басова, в якого рідкісне генетичне захворювання – спінальна м'язова атрофія.
Часу на те, щоб побороти цей недуг, дуже мало, а сума, необхідна на рятівний для хлопчика укол ("Золгенсма"), дуже велика – 65 мільйонів гривень,
– написав у фейсбуці глава УАФ Павелко.
Крім гравців збірної, футболку також підписали:
- тренери команди на чолі з володарем "Золотого м'яча" 2004 року Андрієм Шевченком;
- володарі "Золотого м'яча" 1975 та 1986 років Олег Блохін та Ігор Бєланова;
- володар "Срібної бутси" Олег Протасов;
- капітан "Динамо" Анатолій Дем'яненко;
- олімпійський чемпіон Олексій Михайличенко.
Реквізити для допомоги:
Картки:
Приватбанк: батько Басов Віктор
5168 7520 1126 6494
Ощадбанк: Basov Viktor
5167 4901 3133 4865
Приватбанк: мама Басова Анна
5168 7520 1126 6536
Монобанк: мама Басова Анна
5375 4141 0565 1581
IBAN
UA963052990000026202900802381
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