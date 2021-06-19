Аукціон триває до 23:59 20 червня. Футболку вручать переможцю на стадіоні Олімпійський перед матчем відбору до ЧС-2022 Україна – Франція.

До теми Футболку збірної України з автографами гравців виставили на аукціон для порятунку малюка

Збірна України долучилась до порятунку дитини

Андрій Шевченко написав, що збірна України та Українська асоціація футболу стають на допомогу хворому хлопчику Дмитру Басову у боротьбі з хворобою.

Підтримайте маленького українця!

– закликав Шевченко.

УАФ оголосила аукціон

Футболку збірної України з новим дизайном виставили на аукціон для порятунку 6-місячного Дмитрика Басова, в якого рідкісне генетичне захворювання – спінальна м'язова атрофія.

Часу на те, щоб побороти цей недуг, дуже мало, а сума, необхідна на рятівний для хлопчика укол ("Золгенсма"), дуже велика – 65 мільйонів гривень,

– написав у фейсбуці глава УАФ Павелко.

Довідка. Спінальна м'язова атрофія – хвороба, через яку людина слабшає кожного дня, і в результаті втрачає здатність ходити, рухатись і навіть дихати. Це одна з найбільш поширених причин дитячої смертності від генетичних хвороб у світі.

Сьогодні СМА піддається лікуванню, але для цього потрібний найдорожчий в історії світової фармакології препарат – Zolgensma.

Крім гравців збірної, футболку також підписали:

тренери команди на чолі з володарем "Золотого м'яча" 2004 року Андрієм Шевченком;

володарі "Золотого м'яча" 1975 та 1986 років Олег Блохін та Ігор Бєланова;

володар "Срібної бутси" Олег Протасов;

капітан "Динамо" Анатолій Дем'яненко;

олімпійський чемпіон Олексій Михайличенко.

Зверніть увагу! Переможець аукціону отримає футболку з рук самого Руслана Маліновського перед домашнім матчем національної збірної проти Франції у відборі до ЧМ-2022 на стадіоні "Олімпійський" в Києві.

Реквізити для допомоги:

Картки:

Приватбанк: батько Басов Віктор

5168 7520 1126 6494

Ощадбанк: Basov Viktor

5167 4901 3133 4865

Приватбанк: мама Басова Анна

5168 7520 1126 6536

Монобанк: мама Басова Анна

5375 4141 0565 1581

IBAN

UA963052990000026202900802381

UA943052990000026207900801956

USD IBAN:

UA773220010000026207314572077

SWIFT : UNJSUAUKXXX

Basova Anna

EUR IBAN:

UA343220010000026209314540773

SWIFT: UNJSUAUKXXX

Basova Anna

PLN IBAN:

UA913220010000026200314506879

SWIFT: UNJSUAUKXXX

Basova Anna