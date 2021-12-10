Соответствующее сообщение супруга Светлана обнародовала в среду, 8 декабря. Сейчас оно недоступно на ее странице, однако уже на следующий день, 9 декабря, на сайте ОП появилось сообщение о присвоении композитору звания Героя Украины.

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В ОП решили поздравить композитора эсэмэской через вайбер

Жена известного украинца Светлана написала в фейсбуке, что Игорю Покладу 10 декабря 2021 года исполняется 80 лет.

"Звонок в 11 часов. "Вас беспокоит Офис Президента. Скажите, пожалуйста, у вас вайбер есть?". Отвечаю: "Да. А зачем?". Президент поздравил Игоря Дмитриевича с юбилеем, написал письмо. Мы его на вайбер скинем, а вы уже распечатаете, хорошо?", – написала жена Поклада.

Вот мы и догребли до момента, когда Поклада президент СМСкой поздравляет. СМСкой! Президент! Поклада!,

– возмутилась Светлана.

Она также объяснила, что у нее нет слов. И вспомнила, что первый, второй и третий президенты попросили нынешнего присвоить композитору звание Героя Украины. Однако тогда она пояснила, что документы "крутятся" с весны 2021 года.

Скриншоты публикации жены композитора / Фото "Обозреватель"

Зеленский присвоил композитору звание Героя Украины

За выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Полоде Игорю Дмитриевичу – композитору, народному артисту Украины,

– говорится в указе Владимира Зеленского.

Его обнародовали на сайте 9 декабря в канун юбилея композитора.

Коротко об Игоре Покладе

Игорь Поклад является известным украинским композитором и окерместром, заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом Украины, лауреатом Шевченковской премии.

Он написал более сотни песен и музыку к более десятку фильмов. Его композиции исполняли Тина Кароль, Назарий Яремчук, Руслана, Нина Матвиенко и другие звезды.

Именно он автор песен "Ой, летели дикие гуси", "Тихая вода", "Течет вода", "Невеста" и многих других.

Также он автор музыки к мюзиклам и опереттам "Вторая свадьба в Малиновке", "Рождественская ночь", "Сосватанная — не венчанная" и других.

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