Відповідний допис дружина Світлана оприлюдина у середу, 8 грудня. Наразі він недоступний на її сторінці, проте вже наступного дня, 9 грудня, на сайті ОП з'явилось повідомлення про присвоєння композитору звання Героя України.
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У ОП вирішили привітати композитора есемескою через вайбер
Дружина відомого українця Світлана написала у фейсбуці, що Ігорю Покладу 10 грудня 2021 року виповнюється 80 років.
"Дзвінок в 11 годині. "Вас турбує Офіс Президента. Скажіть, будь ласка, у вас вайбер є?". Відповідаю: "Так. А нащо?". Президент привітав Ігоря Дмитровича з ювілеєм, написав листа. Ми його на вайбер скинемо, а ви вже роздрукуєте, добре?", – написала дружина Поклада.
От ми й догребли до моменту, коли Поклада президент СМСкою вітає. СМСкою! Президент! Поклада!,
– обурилась Світлана.
Вона також пояснила, що у неї немає слів. Та пригадала, що перший, другий та третій президенти попросили нинішнього присвоїти композитору звання Героя України. Проте тоді вона пояснила, що документи "крутяться" з весни 2021 року.
Скриншоти публікації дружини композитора / Фото "Обозреватель"
Зеленський присвоїв композитору звання Героя України
За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Покладу Ігорю Дмитровичу – композиторові, народному артисту України,
– мовиться в указі Володимира Зеленського.
Його оприлюднили на сайті 9 грудня в переддень ювілею композитора.
Коротко про Ігоря Поклада
- Ігор Поклад є відомим українським композитором та окерместром, заслуженим діячем мистецтв УРСР, народним артистом України, лауреатом Шевченківської премії.
- Він написав понад сотню пісень та музику до понад десятка фільмів. Його композиції виконували Тіна Кароль, Назарій Яремчук, Руслана, Ніна Матвієнко та інші зірки.
- Саме він автор пісень "Ой, летіли дикі гуси", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена" та багатьох інших.
- Також він автор музики до мюзиклів та оперет "Друге весілля в Малинівці", "Різдвяна ніч", "Засватана — не вінчана" та інших.
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