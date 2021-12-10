Глава держави звернувся до новопризначених послів. Він побажав їм міцного здоров'я, успіхів на дипломатичній ниві й висловив сподівання щодо розвитку двосторонньої співпраці між країнами.

Цікаво ОП опублікував офіційні підсумки розмови Зеленського з Байденом

​Боснія і Герцеговина, Біляна Гутіч-Бєліца

Звертаючись до Гутіч-Бєліци, глава держави наголосив на значному внеску наших військових у стабілізацію безпекової ситуації в Боснії і Герцеговині. Президент сподівається, що робота пані посла допоможе активізувати діалог з країною на найвищому рівні. Він підкреслив, що підтримка Сараєва у питаннях територіальної цілісності України є дуже важливою.

Шрі-Ланка, Мохамед Різві Хассен

Зеленський наголосив, що Шріланка є важливим партнером для України у Південній Азії. Політик зазначив, що потрібно зміцнювати двосторонню договірно-правову базу між країнами. За його словами, мовиться, зокрема, про укладення домовленостей щодо захисту інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.

Домінікана, Франсіско Альберто Карабальйо Нуньєс

Український лідер підкреслив, що бачить чималі перспективи для розвитку всебічної та взаємовигідної співпраці з Домініканською Республікою. Мовляв, вона є одним із ключових торговельних партнерів України к Центральній Америці та Карибському басейні. Мовиться, зокрема, про енергетичну, машинобудівну та агропромислову сфери.

Зеленський прийняв у послів вірчі грамоти / Фото ОП

Сенегал, Папа Діоп

Зеленський звернув увагу й на те, що важливо активізувати двосторонні політичні контакти між Україною та Сененалом. Президент закликав до розширення співпраці у різних сферах. Він запевнив, що Київ готовий до реалізації спільнх інфраструктурних проектів та співпраці у енергетиці, промисловості та сільському господарстві.

Нова Зеландія, Алана Роуз Хадсон

Український лідер подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України з боку Веллінгтона. Він високо оцінив, зокрема, рішення підтримати ініціативу Кримської платформи та приєднатися до спільної декларації її учасників. Зеленський сподівається, що країни продовжуватимуть співпрацю у сферах торгівлі, інвестицій, туризму та ІТ.

РанішеКабмін звільнив Божка з посади заступника глави МЗС

Грузія, Георгій Закарашвілі

Із грузинським дипломатом глави держави обговорив необхідність тісної координації при підготовці до саміту Східного партнерства. Він відбудеться у бельгійському Брюсселі вже 15 грудня цього року, зокрема – у форматі "Асоційованого тріо". Політик звернув увагу на те, що Закарашвілі має досвід роботи в Україні. Крім цього, заклика провести у 2022 році перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

Японія – К унінорі Мацуду

Глава держави подякував за послідовну підтримку суверенітету України. Він наголосив, що Київ та Токіо об'єднують фундаментальні демократичні цінності. Зеленський обговорив з послом економічну співпрацю між країнами та реалізацію важливих інфраструктурних проектів. Згадував, наприклад, про Бортницьку станцію аерації в Києві.

Алжир – Джигад Еддін Белькас

У розмові з Белькасом президент відзначив, що Україна зацікавлена розвивати відносини з Алжиром у різних напрямах. Офіційний Київ готовий постачати в Алжиру українську продукцію з високою доданою вартістю. Крім цього, мовилося й про перспективи співпраці в енергетиці, освіті й медицині. Говорили й про можливість експорту української аграрної продукції.алд