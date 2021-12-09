Рішення про звільнення Божка уряд ухвалив під час засідання 9 грудня. Рівно тиждень тому дипломат написав заяву про відставку.

До теми Заступник глави МЗС Божок подав заяву про відставку

Божок не повідомив причини відставки

Божок про намір звільнитись повідомив у соцмережах. Проте причини такого кроку він не зазначив, зауваживши, що планує розказати все згодом. Також дипломат подякував за продуктивну роботу всім колегам.

Зазначимо, що ще у 2020 році Божка відсторонили від виконання обов'язків – це було за проханням самого політика. Божок фігурував у справі про перевищення службових повноважень з боку 5-го президента Петра Порошенка. У січні 2021 року підозру Божку скасували, він одразу повернувся до виконання обов'язків.

Зверніть увагу! Під час засідання 9 грудня Кабмін також звільнив з посади заступника голови Фонду державного майна України Тараса Єлейка.

Раніше Зеленський звільнив керівника департаменту захисту державності СБУ

Що відомо про Єгора Божка:

Єгор Божок народився у 1980 році у Києві.

Магістр міжнародних відносин та європейської політики.

У 2015 – 2017 роках очолював Місію України при НАТО.

Також був головою Служби зовнішньої розвідки.

З березня 2019 році обіймав посаду заступника голови МЗС.

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