Відповідний указ Володимира Зеленського датується 5 листопада 2021 року. Причини такого рішення наразі невідомі.

До слова Уряд призначив Вячеслава Демченка тимчасовим очільником Держмитниці

Звільнити Куксу Олександра Ілліча з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України,

– мовиться в указі.

Кукса в СБУ

Інформації про Олександра Куксу, як і про більшість працівників спецслужби, у вільному доступі не так вже й багато. Та дещо таки є.

Наприклад, відомо, що у 2014 році він входив до спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки й брав участь у боях на сході України.

13 квітня 2014 року він, а також тогочасний керівник "Альфи" Геннадій Кузнєцов, отримали важкі поранення в спецоперації в Слов'янську. Тоді загинув інший боєць підрозділу – Геннадій Біліченко. Він, до слова, став першим загиблим військовим у боях на Донбасі.

Олександр Кукса очолював департамент захисту національної державності СБУ з січня 2021 року, тобто трохи менше як рік.

За цей час департамент під його керівництвом викрив організаторів розповсюдження антиугорських листівок на Закарпатті, які діяли на замовлення російських кураторів, а також оголосив підозру блогеру Анатолію Шарію та керівництву його партії.