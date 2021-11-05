На нову посаду Вячеслав Демченко вступає з 5 листопада 2021 року. Перед цим президент звільнив його з посади керівника розвідки Держприкордонслужби.

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Призначення Демченка

Демченко стане тимчасовим очільником Держмитслужби за розпорядженням Кабінету Міністрів від 4 листопада 2021 року.

Перед його призначенням на пост повноцінного глави митниці, він повинен перемогти у відповідному конкурсі.

Наразі місце голови ДМСУ вакантне після того, як її попередній очільник Павло Рябікін 4 листопада був призначений Верховною Радою на пост міністра стратегічних галузей промисловості.

Коротко про Вячеслава Демченка