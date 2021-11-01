В'ячеслав Демченко може замінити на посаді голови митниці Павла Рябікіна. Останній, за інформацією ЗМІ, очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
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Привернув увагу скромністю
У ЗМІ повідомляють, що В'ячеслав Демченко нібито привернув увагу президента своєю скромністю. Бригадний генерал мешкає у службовому гуртожитку та їздить на Deo Lanos.
Звання бригадного генерала В'ячеславу Демченку президент Володимир Зеленський присвоїв ще у жовтні 2020 року.
Зараз Демченко очолює управління інформації Адміністрації Державної митної служби.
Кадрові зміни в Україні: останні новини
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- Андрія Тарана на посаді міністра оборони замінить міністр інтеграції Олексій Рєзніков.
- Водночас міністеркою інтеграції може стати депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.
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