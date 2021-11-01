В'ячеслав Демченко може замінити на посаді голови митниці Павла Рябікіна. Останній, за інформацією ЗМІ, очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Зверніть увагу У Зеленського визначилися з новими міністрами: хто може потрапити до уряду

Привернув увагу скромністю

У ЗМІ повідомляють, що В'ячеслав Демченко нібито привернув увагу президента своєю скромністю. Бригадний генерал мешкає у службовому гуртожитку та їздить на Deo Lanos.

Звання бригадного генерала В'ячеславу Демченку президент Володимир Зеленський присвоїв ще у жовтні 2020 року.

Зараз Демченко очолює управління інформації Адміністрації Державної митної служби.

Кадрові зміни в Україні: останні новини