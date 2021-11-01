Вячеслав Демченко может заменить на должности главы таможни Павла Рябикина. Последний, по информации СМИ, возглавит Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины.
Обратите внимание У Зеленского определились с новыми министрами: кто может попасть в правительство
Привлек внимание скромностью
В СМИ сообщают, что Вячеслав Демченко якобы привлек внимание президента своей скромностью. Бригадный генерал живет в служебном общежитии и ездит на Deo Lanos.
Звание бригадного генерала Вячеславу Демченко президент Владимир Зеленский присвоил еще в октябре 2020 года.
В настоящее время Демченко возглавляет управление информации Администрации Государственной таможенной службы.
Кадровые изменения в Украине: последние новости
- Руслан Стрелец может заменить Романа Абрамовского на должности министра экологии. Сейчас он заместитель последнего.
- Андрея Тарана на должности министра обороны заменит министр интеграции Алексей Резников.
- В то же время министром интеграции может стать депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.
- Глава таможни Павел Рябикин займет должность Олега Уруского в Минстратегпроме.