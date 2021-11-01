Вячеслав Демченко может заменить на должности главы таможни Павла Рябикина. Последний, по информации СМИ, возглавит Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины.

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Привлек внимание скромностью

В СМИ сообщают, что Вячеслав Демченко якобы привлек внимание президента своей скромностью. Бригадный генерал живет в служебном общежитии и ездит на Deo Lanos.

Звание бригадного генерала Вячеславу Демченко президент Владимир Зеленский присвоил еще в октябре 2020 года.

В настоящее время Демченко возглавляет управление информации Администрации Государственной таможенной службы.

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