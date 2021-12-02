Божок наголосив, що розповість деталі, коли "прийде час". Політик подякував своїм колегам за роки роботи.
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Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю,
– наголосив Божок.
Відсторонення Божка у 2020
- Ще влітку 2020 року Божка відсторонили від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ. Тоді це відбулося за проханням самого політика.
- Тоді Божок фігурував у справі про перевищення службових повноважень з боку 5-го Президента України Петра Порошенка.
- Мовилося про призначення скандального Сергія Семочка на посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки у липні 2018 року. Тоді Божок очолював СЗР.
- ДБР заявило, що Порошенко начебто схилив Божка до незаконного рішення.
- Водночас Печерський районний суд Києва 21 січня 2021 року ухвалив рішення скасувати підозру Божку у кримінальній справі. Мовилося, що ця підозра – незаконна і безпідставна.
- Божок тоді заявив, що негайно повертається до дипломатичної діяльності.