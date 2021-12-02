Божок наголосив, що розповість деталі, коли "прийде час". Політик подякував своїм колегам за роки роботи.

Зауважте Голова Верховного Суду Данішевська пішла у відставку

Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю,

– наголосив Божок.

Відсторонення Божка у 2020