На посаді голови Верховного Суду Данішевська перебувала рівно 4 роки – з 30 листопада 2017-го.

Важливо ВРП відправила у відставку суддю Верховного Суду Данішевську

Як пояснили раніше у ВРП, загальний стаж роботи судді Данішевської становить більш ніж 20 років, що дає їй право на відставку.

ВРП вирішила звільнити Валентину Данішевську з посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Після того, як суддя отримує 20 років стажу, він чи вона може піти на пенсію.

Що відомо про суддю Данішевську

З 1987 року Валентина Данішевська була головною арбітринею арбітражу Управління торгівлі Запорізького облвиконкому. У 1992 році її призначили арбітринею, а згодом – суддею арбітражного суду Запорізької області, з 2017 року – суддею Верховного Суду в Касаційному господарському суді.

30 листопада 2017 року Данішевська стала головою Верховного Суду шляхом обрання за допомогою таємного голосування строком на 4 роки. Відтоді вона входила до складу ВРП за посадою.

Зауважимо, що новим головою Верховного Суду обрали Всеволода Князєва. Він обійме цю посаду з 1 грудня 2021 року. За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів Верховного Суду.