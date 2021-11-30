На посту главы Верховного Суда Данишевская находилась ровно 4 года – с 30 ноября 2017-го.

Важно ВСП отправил в отставку судью Верховного Суда Данишевскую

Как пояснили ранее в ВСП, общий стаж работы судьи Данишевской составляет более 20 лет, что дает ей право на отставку.

ВСП решил уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! После того, как судья получает 20 лет стажа, он или она может уйти на пенсию.

Что известно о судье Данишевской

С 1987 года Валентина Данишевская была главным арбитром арбитража Управления торговли Запорожского облисполкома. В 1992 году ее назначили арбитром, а позже – судьей арбитражного суда Запорожской области, с 2017 года – судьей Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде.

30 ноября 2017 Данишевская стала главой Верховного Суда путем избрания с помощью тайного голосования сроком на 4 года. С тех пор она входила в состав ВСП по должности.

Отметим, что новым главой Верховного Суда избрали Всеволода Князева. Он займет эту должность с 1 декабря 2021 года. За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей Верховного Суда.