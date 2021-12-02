Божок подчеркнул, что расскажет детали, когда "придет время". Политик поблагодарил своих коллег за годы работы.

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Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею,

– подчеркнул Божка.

Отстранение Божка в 2020 году

Еще летом 2020 Божка отстранили от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел. Тогда это произошло по просьбе самого политика.

Тогда Божок фигурировал в деле о превышении служебных полномочий со стороны 5-го Президента Украины Петра Порошенко.

Речь шла о назначении скандального Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки в июле 2018 года. Тогда Божок возглавлял СВР.

ГБР заявило, что Порошенко якобы склонил Божка к незаконному решению.

В то же время Печерский районный суд Киева 21 января 2021 года принял решение отменить подозрение Божку по уголовному делу. Говорилось, что это подозрение – незаконное и безосновательное.

Божок тогда заявил, что немедленно возвращается к дипломатической деятельности.

Пост Божка:

Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!