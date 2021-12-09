Решение об увольнении Божко правительство приняло во время заседания 9 декабря. Ровно неделю назад дипломат написал заявление об отставке.

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Божок не сообщил причины отставки

Божок о намерении уволиться сообщил в соцсетях. Однако причины такого шага он не отметил, отметив, что планирует рассказать все позже. Также дипломат поблагодарил за продуктивную работу всех коллег.

Отметим, что еще в 2020 году Божко отстранили от исполнения обязанностей – это было по просьбе самого политика. Божок фигурировал в деле о превышении служебных полномочий со стороны 5-го президента Петра Порошенко. В январе 2021 года подозрение Божку отменили, он сразу вернулся к исполнению обязанностей.

Обратите внимание! Во время заседания 9 декабря Кабмин также уволил с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины Тараса Елейко.

Ранее Зеленский уволил руководителя Департамента защиты государственности СБУ

Что известно о Егоре Божко:

Егор Божок родился в 1980 году в Киеве.

Магистр международных отношений и европейской политики.

В 2015 – 2017 годах возглавлял Миссию Украины при НАТО.

Также был главой Службы внешней разведки.

С марта 2019 году занимал должность замглавы МИД.

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