Решение об увольнении Божко правительство приняло во время заседания 9 декабря. Ровно неделю назад дипломат написал заявление об отставке.
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Божок не сообщил причины отставки
Божок о намерении уволиться сообщил в соцсетях. Однако причины такого шага он не отметил, отметив, что планирует рассказать все позже. Также дипломат поблагодарил за продуктивную работу всех коллег.
Отметим, что еще в 2020 году Божко отстранили от исполнения обязанностей – это было по просьбе самого политика. Божок фигурировал в деле о превышении служебных полномочий со стороны 5-го президента Петра Порошенко. В январе 2021 года подозрение Божку отменили, он сразу вернулся к исполнению обязанностей.
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Что известно о Егоре Божко:
- Егор Божок родился в 1980 году в Киеве.
- Магистр международных отношений и европейской политики.
- В 2015 – 2017 годах возглавлял Миссию Украины при НАТО.
- Также был главой Службы внешней разведки.
- С марта 2019 году занимал должность замглавы МИД.
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