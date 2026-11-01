Каждые 41 секунду – новая пораженная цель: "Мадяр" сообщил о рекорде СБС

О результатах работы сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

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Каких результатов достигли Силы беспилотных систем в октябре?

В течение октября подразделения группировки СБС поразили 64 807 вражеских целей. Также потери российского личного состава составили 16 796 военнослужащих.

Этот показатель стал рекордным для группировки СБС за время полномасштабной войны. Он на 52,55% превысил результат августа и на 24,71% – сентября.

В среднем за сутки российские войска теряли 542 военнослужащих. Наибольший суточный показатель зафиксировали 24 октября – тогда, по данным Бровди, было поражено 701 российского военнослужащего.

Всего за месяц подразделения группировки выполнили 255 605 боевых миссий. Из них около 151,5 тысячи были ударными, еще примерно 104 тысячи – разведывательными.

По информации командующего СБС, около 69,5% потерь российского личного состава пришлось на три направления:

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Добропольско-Покровский,

Александровский

Гуляйпольский.

Бровди подчеркнул, что приведенные цифры касаются исключительно подразделений группировки Сил беспилотных систем и не учитывают результаты других составляющих Сил обороны Украины.

Напомним, в Центре спецопераций "Альфа" СБУ сообщили, что по проверенным данным их операторы обезвредили 3198 российских военных в течение одной недели.

Из них 2146 оккупантов были убиты, еще 1052 – ранены. В спецподразделении подчеркнули, что это это рекордный результат, по количеству пораженной живой силы противника за такой короткий промежуток времени.