Всего 27 июля на полигон твердых бытовых отходов № 5 наведались 30 сотрудников СБУ.

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Почему СБУ наведалась на свалку

Следователи СБУ начали расследование по статье 441 Уголовного кодекса Украины про экоцид. К нему, по предварительным данным, привели действия служебных лиц "Киевспецтранса". С чем именно связаны такие обвинения пока неизвестно.

Позиция "Киевспецтранса"

В "Киевспецтрансе" отвергли все обвинения и пожаловались, что именно из-за деятельности СБУ полигон № 5 не может функционировать в штатном режиме.

Очевидно, что невывоз бытовых отходов из-под жилых домов на полигон в условиях отсутствия альтернативных мест для удаления отходов, создаст реальную, а не надуманную санитарно-эпидемическую угрозу для здоровья граждан,

– говорится в сообщении.

В компании напомнили, что полигон № 5 является объектом критической инфраструктуры, который обеспечивает санитарную очистку не только Киева, но и:

Обухова,

Украинки,

населенных пунктов Обуховского района Киевской области.

Также в "Киевспецтрансе" предупредили о возможных нарушениях графика вывоза бытовых отходов от жилых домов столицы и пригорода.

В компании добавили, что готовы предоставили всю необходимую информацию, которая это подтвердит в штатном режиме, а не создавая бытовые проблемы для города.