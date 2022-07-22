Виктор Медведчук и Оксана Марченко владели большим количеством активов, которые получали благодаря отмыванию российских денег. Затем эти средства направлялись на деятельность против Украины.

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Арест активов Медведчука и Марченко

Служба безопасности Украины сообщила об аресте имущества и других активов Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. В частности, суд наложил арест на корпоративные права ООО (уставный капитал 38 миллионов гривен), банковские счета (1,3 миллиона гривен), земельные участки площадью 3 и 5 гектаров, а также помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысячи квадратных метров.

Схема отмывания денег заключалась в заведении российских денег на ООО, которым владел Медведчук. Они должны были быть направлены на "оплату и содержание" гостиниц Марченко в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

СБУ в ходе расследования удалось разоблачить доказательства финансирования из россии и установить весь список субъектов врага. Медведчук инкриминируют еще две статьи: отмывание средств и финансирование деятельности, направленной на насильственное изменение или свержение конституционного строя в Украине или захват государственной власти.

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