Соответствующую информацию сообщили изданию собеседник в правоохранительных органах, а также генпрокурор Ирина Венедиктова. Об этом стало известно 27 марта.

Заметьте В Киеве обыскивают квартиру политтехнолога и близкого друга Медведчука

Соратника Медведчука обыскали, однако не арестовали

У него были проведены следственные действия. В том числе, обыски. Но не задерживали,

– заявила Венедиктова.

Более того, собеседник в правоохранительных органах объяснил: "26 марта были проведены обыски дома и в офисе у политтехнолога. Задержание согласно статье 208 Уголовного кодекса вчера не производилось".

Добавил, что следователи анализируют изъятые материалы и черновые записи.

Кстати, ранее в СМИ и телеграме советника главы МВД Антона Геращенко сообщали, что после обыска 26 марта пророссийский политолог Михаил Погребинский был задержан.

Украинские правоохранители в этот же день сообщали, что политтехнолог находился в Киеве.

Буквально накануне 26 марта провели обыски в его киевской квартире на Ярославовом Валу. Эту информацию СМИ подтвердили в Киевской прокуратуре, но подробности не предоставили. Только отметили, что "следственные действия продолжаются".

Михаил Погребинский – друг кума Путина

Известно, что Погребинский близкий друг кума Владимира Путина. Предварительно известно, что соратник Виктора Медведчука:

основатель и руководитель общественной организации "Киевский центр политических исследований и конфликтологии", которая постоянно изучала настроения украинцев и передавала свои анализы России, где планировали политику в отношении Украины;

сам готовил и передавал российской стороне советы по информационным спецоперациям против Украины;

в своей общественной организации готовил и передавал в Россию аналитику по поводу наиболее значимых событий в Украине.

Более того, Сеяр Куршутов в фейсбуке написал – во время обыска у Погребинского обнаружили сфальсифицированные результаты опроса, где якобы 46% украинцев поддерживают президента России Владимира Путина.

СБУ задержала пророссийского политолога Погребинского, который близок к Медведчуку – смотрите видео