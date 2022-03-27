Відповідну інформацію оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко. Про це він написав 27 березня.

Зауважте У Києві обшукують квартиру політтехнолога та близького друга Медведчука

Проросійського соратника Медведчука заарештували

Журналіст повідомив, що після обшуку 26 березня проросійського політолога Михайла Погребинського затримали. Українські правоохоронці у цей же день повідомляли, що політтехнолог перебував в Києві.

Відомо, що він часто виступав на російських пропагандистських каналах.

Політолога пов'язують із олігархом Медведчуком, з яким він підтримував дружні стосунки. Михайла Погребинського підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні,

– мовиться у повідомленні.

Буквально напередодні провели обшуки у його київській квартирі на Ярославовому валу. Цю інформацію ЗМІ підтвердили у Київській прокуратурі, але подробиць не надали. Лише зазначили, що "слідчі дії тривають".

Також відомо, що Погребинський є близьким другом кума Володимира Путіна. Попередньо відомо, що соратник Віктора Медведчука:

засновник та керівник громадської організації "Київський центр політичних досліджень та конфліктології", яка постійно вивчала настрої українців та передавала свої аналізи до Росії, де планували політику щодо України;

сам готував та передавав російській стороні поради щодо інформаційних спецоперацій проти України ;

; у своїй громадській організації готував та передавав до Росії аналітику щодо найбільш вагомих подій в Україні.

Ба більше, Сеяр Куршутов у фейсбуці написав – під час обшуку у Погребинського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримують президента Росії Володимира Путіна.

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