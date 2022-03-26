Журналістам підтвердили цю інформацію у Київській прокуратурі, але подробиць не надали. Лише зазначили, що "слідчі дії тривають".

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Погребинський тривалий час підтримував товариські стосунки із кумом Путіна. Він є засновником та керівником громадської організації "Київський центр політичних досліджень та конфліктології". Відомо, що обшуки проводять у його київській квартирі на Ярославовому валу.

Що відомо про справу:

Слідчі повідомили, що організація "Київський центр політичних досліджень та конфліктології" постійно вивчала настрої українців та передавала свої аналізи до Росії, де планували політику щодо України.

Також ГО Погребинського готувала та передавала до Росії аналітику щодо найбільш вагомих подій в Україні.

Окрім цього, сам Погребинський готував та передавав російській стороні поради щодо інформаційних спецоперацій проти України.

Сеяр Куршутов на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що під час обшуку у Погребинського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримують президента Росії Володимира Путіна.

Ймовірно, Погребинський у Києві

За інформацією українських правоохоронців, наразі політтехнолог перебуває в Києві.

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