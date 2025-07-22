Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генерального прокурора Украины.

Смотрите также В ЕС и G7 "серьезно обеспокоены" из-за следственных действий в отношении НАБУ

Какую утечку информации из НАБУ нашла СБУ?

По данным СБУ, среди найденного были документы негласной слежки за фигурантами уголовных производств, которые расследует антикоррупционное Бюро, а также десятки личных анкет кандидатов в детективы НАБУ.

Часть документов содержала сведения о действующих и бывших сотрудниках, в частности, о Руслане Магамедрасулове – руководителе одного из межрегиональных управлений НАБУ. Следствие установило, что он имеет связи с представителями российских спецслужб и способствовал бизнес-деятельности своего отца с Россией. Также среди материалов была анкета бывшего детектива Тимура Аршавина, который в 2024 году нелегально покинул Украину и не возвращался.

Федору Христенко, который с началом полномасштабной войны сбежал за границу, уже сообщено о подозрении в государственной измене по сговору лиц во время военного положения и злоупотреблении влиянием. По информации следствия, он был завербован ФСБ еще во времена президентства Виктора Януковича.

Христенко был связным погибшего от взрыва в Москве коллаборациониста Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский) и имеет тесные контакты с резидентом фсб и "смотрящим" за "ДНР" Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский),

– сообщили в СБУ.