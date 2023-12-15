Вечером 15 декабря в сети начали появляться сообщения о том, что сотрудники ТЦК и СБУ посетили элитный киевский ресторан. Также поступали сведения о том, что военнообязанным раздают повестки. В пресс-службе СБУ 24 Каналу рассказали, что происходит.

Читайте также В ответ за Буданова: Украина объявила в розыск патриарха Кирилла

Проводят контрдиверсионные меры безопасности

Как отметили в пресс-службе СБУ, сотрудники учреждения совместно с подразделениями МВД и Миграционной службы в Киеве проводят контрдиверсионные меры безопасности.

В рамках проверки общественных заведений, которая проходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности,

– отмечают в пресс-службе.

Также в СБУ отметили, что представители ТЦК параллельно проводят проверку военнообязанных граждан Украины. Они выявляют тех, кто может нарушать правила военного учета.

Обратим внимание, что в ТЦК ранее прояснили, почему усиливают вручение повесток в Украине.

Почему повестки вручают активнее

На этот вопрос ответил спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин. Он объяснил, что это связано с несоблюдением правил военного учета. По словам Истомина, во время адресного оповещения – по квартирам – обнаружили, что многие граждане нарушают правила учета. Они не сообщают своевременно о том, что сменили место жительства.

Именно этот фактор стал ключевым в том, что начали оповещения на блокпостах, на улицах, то, что так не нравится гражданам. Если это даже частное, все равно это является общественным местом, согласно определению. Поэтому туда ТЦК совместно с полицией заходят без всякого разрешения,

– говорит спикер областного ТЦК.

В то же время Истомин напомнил, что повестка, которую вручают ТЦК во время оповещения – вызов в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. В то же время он добавил, что добровольцев очень мало. Поэтому сотрудники ТЦК мобилизуют также немотивированных мужчин.