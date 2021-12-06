В начале ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве "Палыча" – руководителя донецкой пыточной "Изоляция". Именно под его руководством там издевались над украинцами.

Важно Пытки в четыре этапа и жизнь в аду: что известно о тюрьме "Изоляция" и задержании "Палыча"

СБУ ищет свидетелей преступлений

В ведомстве обратились к людям, которых незаконно удерживали в "Изоляции". Тех, кто пострадал от преступных действий ее главы или был свидетелями этих фактов, просят сообщить об этом Главному следственному управлению СБУ.

Куда обращаться? Рассказать о преступлениях в пыточной "Изоляция" можно по телефонам: 044 255 50 69, 093 458 06 77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

"Палыч" лично пытал людей

Правоохранители установили, что Куликовский руководил тюрьмой боевиков, которую обустроили на месте бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке. Там оккупанты незаконно удерживали украинцев.

Именно по указаниям "Палыча", к людям применяли насилие и психологическое давление. По информации правоохранителей, он также лично принимал участие в пытках пострадавших.

Задержанному сообщили о подозрении по статьям о:

нарушении законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

участии в террористической группе или организации;

участии в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях;

получении и сокрытии людей с целью эксплуатации и с использованием принуждения и другой зависимости.

Руководителя "Изоляции" задержали в Киеве: что известно

По информации СМИ, 36-летний "Палыч" был женат, у него есть сын. Мужчина является уроженцем Донбасса, учился в сельской школе возле прифронтового Курахово. Его разыскивали еще с 2020 года.

В Министерстве внутренних дел рассказали о том, как готовились к задержанию Куликовского. Операцию готовили 1,5 года. Ранее уже удалось опросить более 150 пленных, переживших пытки в "Изоляции"

После задержания "Палыча" в Киеве донецкие боевики объявили его в розыск из-за "государственной измены". Также они обвиняют его в нанесении травм и увечий заключенным и убийстве.

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