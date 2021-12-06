Колишнього донецького бойовика "Палича" затримали у Києві на початку листопада. Саме під його керівництвом в "Ізоляції" жорстоко катували українців.

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СБУ шукає свідків злочинів

У відомстві звернулися до людей, яких незаконно утримували в "Ізоляції". Тих, хто постраждав від злочинних дій її очільника або був свідками цих фактів, просять повідомити про це до Головного слідчого управління СБУ.

Куди звертатися? Розповісти про злочини у катівні "Ізоляція" можна за телефонами: 044 255 50 69, 093 458 06 77 (з використанням месенджерів WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

"Палич" особисто катував людей

Правоохоронці встановили, що Куликовський керував в'язницею бойовиків, яку облаштували на місці колишнього заводу ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку. Там окупанти незаконно утримували українців.

Саме за вказівками "Палича", до людей застосовували насильство й психологічний тиск. За інформацією правоохоронців, він також особисто брав участь у катуванні потерпілих. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Затриманому повідомили про підозру за статтями про:

порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

участь у терористичній групі чи організації;

участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях;

одержання та переховування людей з метою експлуатації та з використанням примусу й іншої залежності.

Керівника "Ізоляції" затримали у Києві: що відомо

За інформацією ЗМІ, 36-річний "Палич" був одружений, у нього є син. Чоловік є уродженцем Донбасу, навчався у сільській школі біля прифронтового Курахового. Його розшукували ще з 2020 року.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як готувалися до затримання Куликовського. Операцію готували 1,5 роки. Раніше вже вдалося опитати понад 150 полонених, які пережили катування в "Ізоляції".

Після затримання "Палича" в Києві донецькі бойовики оголосили його в розшук через "державну зраду". Також вони звинувачують його в нанесенні травм та каліцтв ув'язненим та вбивстві.

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