Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Он связывает этот процесс с неэффективностью русской пропаганды.

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"Только за последнее время Кибердепартамент СБУ разоблачил 9 ботоферм. Однако СБУ устроила "адские муки" российской ботоферме, потому что кибердепартамент Службы смог быстрее россиян провести модернизацию и теперь переигрывает их в кибервойне", – считает политолог.

Голобуцкий акцентирует, что россияне активно используют украинские IP-адреса.

Для этого работают специальные прокси-центры, посредством которых россияне могут выдавать себя за пользователей украинского мобильного интернета. Один из подобных центров был обнаружен и ликвидирован СБУ в Полтаве. Тысячи бот-аккаунтов на время остались без прикрытия,

– пишет эксперт.

По мнению политолога, в Кремле поняли, что прямая российская пропаганда уже бездействует, поэтому активно используют внутреннюю украинскую повестку.

"Боты сеют уныние перед контрнаступлением, которого "почему-то нет, а когда будет, то будет не такой". Тотально критикуют власть, как гражданскую, так и военную с вроде бы еще более проукраинских позиций. Тем более, что часть украинских политиков, для которых война уже закончилась, регулярно подбрасывают темы для "внутренних срачей". "Повестка" внутриукраинской измены – один из наиболее важных фронтов "российской армии ботов", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что украинская спецслужба эволюционировала гораздо больше россиян и поэтому побеждает их в кибервойне.