Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Отмечается, что таким образом правоохранители также хотят предотвратить поджоги, теракты и диверсии.

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СБУ и Нацполиция предупреждают молодежь об опасности

В СБУ отметили, что такие преступления как поджоги имущества ВСУ, госучреждений или их минирование классифицируются Уголовным кодексом Украины как терроризм или диверсия. Именно поэтому за них предусмотрена строгая уголовная ответственность даже для несовершеннолетних.

Одной из составляющих информационной кампании стал социальный видеоролик "Спали" ФСБшника", который создала СБУ совместно с известным украинским кинорежиссером Любомиром Левицким.

Видео информирует граждан, и в частности молодежь, о неотвратимости наказания за подобные преступления. Ведь российские спецслужбы активно "охотятся" именно на несовершеннолетних в интернете, предлагая преступные "подработки",

– рассказали в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что в течение 2024 года СБУ и Нацполиция задержали более 450 человек, которые по поручению российских кураторов занимались поджогами в Украине. Украинские правоохранители находят фактически всех исполнителей преступлений, поэтому вместо "легких денег" фигуранты получают подозрение от СБУ и перспективу тюремного заключения.

СБУ и Нацполиция выпустили социальный ролик: смотрите видео

Важно! СБУ призывает молодежь сообщать о любых попытках вербовки в специальный чат-бот "Спали "ФСБшника". Для этого достаточно указать детали предложений от врага, а также номер телефона или никнейм лица, которое склоняло к преступлению. Переданная информация является конфиденциальной, она тщательно проверяется сотрудниками Службы безопасности.

По состоянию на 15 января в чат-бот "Спали "ФСБшника", который заработал в середине декабря 2024 года, уже поступило более 1300 сообщений. Правоохранители подчеркнули, что полученные данные помогут СБУ еще эффективнее противодействовать разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб.