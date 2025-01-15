Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ. Зазначається, що таким чином правоохоронці також хочуть запобігти підпалам, терактам і диверсіям.

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СБУ та Нацполіція попереджають молодь про небезпеку

В СБУ наголосили, що такі злочини як підпали майна ЗСУ, держустанов чи їхнє мінування класифікуються Кримінальним кодексом України як тероризм або диверсія. Саме тому за них передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх.

Однією з складових інформаційної кампанії став соціальний відеоролик "Спали" ФСБшника", який створила СБУ спільно з відомим українським кінорежисером Любомиром Левицьким.

Відео інформує громадян, і зокрема молодь, про невідворотність покарання за подібні злочини. Адже російські спецслужби активно "полюють" саме на неповнолітніх в інтернеті, пропонуючи злочинні "підробітки",

– розповіли в Службі безпеки України.

Зазначається, що протягом 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 450 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами в Україні. Українські правоохоронці знаходять фактично усіх виконавців злочинів, тому замість "легких грошей" фігуранти отримують підозру від СБУ і перспективу тюремного ув'язнення.

СБУ та Нацполіція випустили соціальний ролик: дивіться відео

Важливо! СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербувань у спеціальний чат-бот "Спали" ФСБшника". Для цього достатньо вказати деталі пропозицій від ворога, а також номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Передана інформація є конфіденційною, вона ретельно перевіряється співробітниками Служби безпеки.

Станом на 15 січня до чат-боту "Спали" ФСБшника", який запрацював у середині грудня 2024 року, вже надійшло понад 1300 повідомлень. Правоохоронці підкреслили, що отримані дані допоможуть СБУ ще ефективніше протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб.