О том, что в СБУ награждают персональной медалью лейтенанта Баканова, ранее сообщили СМИ. Это впервые в истории спецслужбы отчеканили памятную медаль с именем действующего главы ведомства.

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Объяснение службы безопасности

В СБУ 24 канала подтвердили наличие именной медали Баканова. Там также добавили, что в 2021 году состоялось стандартное вручение наград выпускникам Национальной академии.

В частности, их отметили именными коинами (монетами), что является общепринятой практикой для многих спецслужб мира,

– пояснили в ведомстве.

Кроме того, в спецслужбе отметили, что все попытки отдельных людей трактовать это обычное событие под любым другим углом являются исключительно попыткой информационной манипуляции.

Памятные монеты в СБУ в честь Баканова

О награждении монетами имени Баканова первым сообщило ZN.UA. Издание обратило внимание, что в честь первого главы СБУ Евгения Марчука или Владимира Радченко, который занимал пост дважды, такие монеты не выпускали.

"Вручали всем выпускникам Академии СБУ. Пафос при вручении был такой, будто вручали от заслуженного, героического ветерана украинских спецслужб", – рассказал источник СМИ.

Там также уточнили, что памятная медаль Баканова не является ведомственным знаком отличия, поскольку не входит в число 4 регламентированных наград СБУ. Поэтому ее изготовление не могло осуществляться за бюджетные деньги.