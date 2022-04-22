Службе безопасности Украины удалось ликвидировать мощные ботофермы в Киеве и в Запорожье. Они обладали большими ресурсами и активно действовали против Украины.

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Ликвидация ботоферм

В Запорожье работники СБУ разоблачили ботоферму, располагавшую 50 тысячами фейковых аккаунтов. Ею руководили из России, ее использовали для оправдания войны против Украины. В ходе операции по обезвреживанию ботофермы были изъяты аппаратные комплексы, 500 GSM-модулей и более 3 тысяч SIM-карт.

В Киеве СБУ заблокировала анонимные Telegram-каналы и группы в соцсетях, которые призывали к уничтожению украинцев. Организатор этих групп и сообществ уже задержан.

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