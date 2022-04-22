Службі безпеки України вдалося ліквідувати потужні ботоферми у Києві та Запоріжжі. Вони володіли великими ресурсами та провадили активну діяльність проти України.

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Ліквідація ботоферм

У Запоріжжі працівники СБУ викрили ботоферму, яка мала у своєму розпорядженні 50 тисяч фейкових аккаунтів. Нею керували з Росії, її використовували для виправдання війни проти України. У ході операції зі знешкодження ботоферми було вилучено апаратні комплекси, 500 GSM-модулів та понад 3 тисяч SIM-карток.

У Києві СБУ заблокувала анонімні Telegram-канали та групи у соцмережах, які закликали до знищення українців. Організатора цих груп та спільнот вже затримано.

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