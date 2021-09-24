Эту информацию Службе безопасности удалось собрать в результате системной работы на временно оккупированных территориях. Полученные материалы будут использованы в качестве доказательной базы в соответствующем уголовном производстве.
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Боевики уничтожают образовательную отрасль
Правоохранители установили, что в 2016 году пророссийские боевики на оккупированной Донецкой области решили менять сферу образования и науки. Основная ее цель – введение в образовательной сфере стандартов РФ.
Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020 – 2021 годы. Но институциональная интеграция в состав России началась уже с 2017 года. Именно тогда Путин издал Указ № 74, которым РФ начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования на оккупированных территориях,
– отметили в СБУ.
По информации Службы безопасности, пока боевики пытаются внести эти дипломы в общий реестр России.
- В 2019 – 2020 годах выпускникам учебных заведений, аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тысячи дипломов государственного образца России.
- С 2014 года их количество составляет более 8 тысяч.
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Доказательства причастности должностных лиц из России
В СБУ также сообщили, что депутат Госдумы Онищенко лично участвовал в церемонии вручения выпускникам бумажек, которые оккупанты называют "дипломами", в Донецке в 2020 – 2021 годах.
Документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины подписывают официальные российские чиновники,
– отметили правоохранители.
Кроме этого, в распоряжении Службы безопасности есть доказательства, что боевик Михаил Кушаков, который "руководит" отраслью образования на оккупированной Донецкой области, является подполковником запаса органов госбезопасности РФ.
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