Эту информацию Службе безопасности удалось собрать в результате системной работы на временно оккупированных территориях. Полученные материалы будут использованы в качестве доказательной базы в соответствующем уголовном производстве.

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Боевики уничтожают образовательную отрасль

Правоохранители установили, что в 2016 году пророссийские боевики на оккупированной Донецкой области решили менять сферу образования и науки. Основная ее цель – введение в образовательной сфере стандартов РФ.

Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020 – 2021 годы. Но институциональная интеграция в состав России началась уже с 2017 года. Именно тогда Путин издал Указ № 74, которым РФ начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования на оккупированных территориях,

– отметили в СБУ.

По информации Службы безопасности, пока боевики пытаются внести эти дипломы в общий реестр России.

В 2019 – 2020 годах выпускникам учебных заведений, аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тысячи дипломов государственного образца России.

С 2014 года их количество составляет более 8 тысяч.

Обратите внимание! Выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям и заведениям подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры псевдореспублик.

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Доказательства причастности должностных лиц из России

В СБУ также сообщили, что депутат Госдумы Онищенко лично участвовал в церемонии вручения выпускникам бумажек, которые оккупанты называют "дипломами", в Донецке в 2020 – 2021 годах.

Документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины подписывают официальные российские чиновники,

– отметили правоохранители.

Кроме этого, в распоряжении Службы безопасности есть доказательства, что боевик Михаил Кушаков, который "руководит" отраслью образования на оккупированной Донецкой области, является подполковником запаса органов госбезопасности РФ.

К слову. Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении этим лицам сообщений о подозрении.

СБУ показала доказательства институционального присутствия России на оккупированной Донецкой области: смотрите видео