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СБУ не расследует дело против Кивы за его оскорбительные слова о Львовщине

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Ілля Кива
Ілля Кива / facebook.com/timoha075

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива может и не понести ответственность за свои слова. СБУ пока не проводит расследование его заявления о Львовской области, которую он назвал "колыбелью украинского фашизма",

Інформацію про те, що Служба безпеки України не проводить досудове розслідування в кримінальних провадженнях щодо висловлювань Іллі Киви, повідомила "Радіо Свобода" речниця СБУ Олена Гітлянська.

Водночас Нардеп Кива під стінами Ради матюкався та погрожував побити українців: скандальне відео

В чому суть конфлікту

8 травня Ілля Кива опублікував пост, в якому обурювався діями прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Його він назвав "сучим нащадком зрадників та пособників нацизму, з Львівської області, колиски українського фашизму". А також заявив, що не здивується, якщо в столі Шмигаля лежить фотографія Адольфа Гітлера, над якою він зігує по вечорах.

Сам Шмигаль ніяк не відреагував на таке повідомлення. Однак образи Киви не залишилися поза увагою депутатів, які у Верховній Раді представляють міжфракційне об'єднання "Львівщина". Саме вони й звернулися до СБУ та Офісу генпрокурора, аби там надали правову оцінку заявам Іллі Киви. В депутатській групі заявили, що слова Киви повторюють кремлівську пропаганду та намагаються розпалити ненависть між українцями на регіональній основі.

Варто відзначити, що Кива, коли дізнався про це, знову не стримався.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины СБУ Илья Кива Новости политики
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