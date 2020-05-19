СБУ не розслідує справу проти Киви за його образливі слова про Львівщину

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива може й не понести відповідальність за свої слова. СБУ поки не проводить розслідування його заяви про Львівську область, яку він назвав "колискою українського фашизму".

Інформацію про те, що Служба безпеки України не проводить досудове розслідування в кримінальних провадженнях щодо висловлювань Іллі Киви, повідомила "Радіо Свобода" речниця СБУ Олена Гітлянська.

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В чому суть конфлікту

8 травня Ілля Кива опублікував пост, в якому обурювався діями прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Його він назвав "сучим нащадком зрадників та пособників нацизму, з Львівської області, колиски українського фашизму". А також заявив, що не здивується, якщо в столі Шмигаля лежить фотографія Адольфа Гітлера, над якою він зігує по вечорах.

Сам Шмигаль ніяк не відреагував на таке повідомлення. Однак образи Киви не залишилися поза увагою депутатів, які у Верховній Раді представляють міжфракційне об'єднання "Львівщина". Саме вони й звернулися до СБУ та Офісу генпрокурора, аби там надали правову оцінку заявам Іллі Киви. В депутатській групі заявили, що слова Киви повторюють кремлівську пропаганду та намагаються розпалити ненависть між українцями на регіональній основі.

Варто відзначити, що Кива, коли дізнався про це, знову не стримався.