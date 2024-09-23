Об этом сообщает пресс-центр СБУ. В общем фигуранты вербовали более 20 человек к предательскому плану.

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В Одессе обезвредили группу агентов ГРУ

В результате спецоперации в областном центре задержан руководитель вражеской ячейки и его "правая рука". У них изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасы, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение,

– говорится в сообщении.

Согласно указаниям российской спецслужбы, еще в начале полномасштабного вторжения в Украину злоумышленники планировали силовой захват государственных учреждений в Одесской области. Кроме нападений на административные здания, фигуранты должны были атаковать Силы обороны с тыла в случае приближения войск России к Одессе.

Впрочем, после неудач российских захватчиков на фронте эту оперативно-боевую группу перевели в режим ожидания и активировали летом 2024 года, когда она получила тайные задания.

В Одессе обезвредили группу агентов ГРУ / Офис Генерального прокурора

Согласно материалам дела, 49-летний житель временно оккупированного Крыма, который был старшим резидентом агентурно-боевой группы российского ГРУ, после аннексии полуострова переехал в Одессу. В начале полномасштабной войны он начал создавать оперативно-боевые отряды под прикрытием нескольких общественных организаций.

Для общественности эти организации занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы - снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных групп, штурмовую.

В Одессе обезвредили группу агентов ГРУ / Офис Генерального прокурора

Участникам группы обещали должности в так называемой "местной администрации"

В случае захвата региона участники формирования должны были войти в состав российских оккупационных органов власти и занять "должности".

В целом участники вербовали более 20 человек в состав вражеской ячейки,, которые подчиняются руководителю по принципам военной иерархии. Сейчас все они находятся под следствием, и продолжаются активные меры для привлечения их к ответственности за преступления против Украины.

Обыск у фигурантов дела / Офис Генерального прокурора

Во время обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения изъяли инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие, в частности с логотипом спецслужб России, и компьютерную технику с доказательствами преступлений.