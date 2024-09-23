Про це повідомляє пресцентр СБУ. Загалом фігуранти вербували понад 20 осіб до зрадницького плану.
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В Одесі знешкодили групу агентів ГРУ
У результаті спецоперації в обласному центрі затримано керівника ворожого осередку та його "праву руку". У них вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпаси, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження,
– ідеться у повідомленні.
Згідно з вказівками російської спецслужби, ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну зловмисники планували силове захоплення державних установ в Одеській області. Окрім нападів на адміністративні будівлі, фігуранти мали атакувати Сили оборони з тилу у разі наближення військ Росії до Одеси.
Утім, після невдач російських загарбників на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування й активували влітку 2024 року, коли вона отримала таємні завдання.
В Одесі знешкодили групу агентів ГРУ / Офіс Генерального прокурора
Згідно з матеріалами справи, 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму, який був старшим резидентом агентурно-бойової групи російського ГРУ, після анексії півострова переїхав до Одеси. На початку повномасштабної війни він почав створювати оперативно-бойові загони під прикриттям кількох громадських організацій.
Для загалу ці організації займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи - снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення та одну з основних груп, штурмову.
В Одесі знешкодили групу агентів ГРУ / Офіс Генерального прокурора
Учасникам групи обіцяли посади у так званій "місцевій адміністрації"
У разі захоплення регіону учасники формування мали увійти до складу російських окупаційних органів влади і обійняти "посади".
Загалом учасники вербували понад 20 осіб до складу ворожого осередку, що підкоряються керівнику за принципами військової ієрархії. Наразі всі вони перебувають під слідством, і продовжуються активні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.
Обшук у фігурантів справи / Офіс Генерального прокурора
Під час обшуків у фігурантів окрім зброї і тактичного спорядження вилучили інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб Росії, та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.