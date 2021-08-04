В СБУ объяснили 24 каналу, что Батулин может представлять угрозу национальной безопасности в Украине. Ведомство обладает аргументированными данными, которые на это указывают.

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В СБУ обратили внимание на радикальные взгляды Батулина

Там отметили, Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. "В ходе этих акций удалось, в частности, предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями", – добавили в СБУ.

Батулина не впустили в Украину: что известно

Заместитель председателя "Белорусского дома в Украине" выехал на территорию ЕС еще в июле из-за "вопросов, связанных с документами". Когда стало известно о смерти Шишова, тот сразу выехал обратно в Киев. Впрочем, в Украину его не впустили. На пункте пропуска "Устилуг" пограничники сообщили ему, что он является невъездным.

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