Пресс-служба СБУ в комментарии 24 каналу рассказала, что, по предварительным данным, одна из руководительниц партии занималась подделкой документов. В частности, о "покупке" политической силы и избрании ее "руководителей".

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В СБУ отметили, что имеют доказательства причастности женщины к подделке документов о перерегистрации "Объединенной Украины" в политсилу "Партия Шария".

Злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "избрать нужных руководителей партии",

– говорится в сообщении.

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Специалисты из СБУ устанавливают людей, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.

Фамилию купили за 500 долларов

В СБУ напомнили: Виктор Шарий, на которого зарегистрировали "Партию Шария", признался, что не имеет никакого отношения к деятельности "политсилы".

Нотариальное согласие на использование своей фамилии он дал за 500 долларов.

Заметьте! Шарий подтвердил, что его теще вручили подозрение. У пророссийского блогера уже "запылало".

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