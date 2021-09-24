Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу розповіла, що, за попередніми даними, одна з керівниць партії займалася підробкою документів. Зокрема, про "купівлю" політичної сили та обрання її "очільників".

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У СБУ наголосили, що мають докази причетності жінки до підроблення документів про перереєстрацію "Об'єднаної України" у політсилу "Партія Шарія".

Зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії",

– мовиться у повідомленні.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Фахівці з СБУ встановлюють людей, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

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