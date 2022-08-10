На счету маркова не одно подозрение. В частности, его обвиняют по шести статьям.

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В июне экс-нардеп объявил подозрение в коллаборационизме, сейчас его подозревают по еще пяти статьям, в частности:

о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков;

о коллаборационной деятельности;

о пропаганде войны;

об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии россии против Украины, глорификация ее участников.

В основу нового подозрения легли его последние действия и призывы к войне и эфиры в прокремлевских СМИ. В его деятельности нашли разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства и т.д.

– объяснили в СБУ.

Что известно об игоре марковом

В 2012 году Марков стал депутатом Верховной Рады. А уже в 2013 году Высший административный суд Украины обязал ЦИК лишить его депутатского мандата из-за фальсификации результатов выборов в округе №133 (Одесская область). После начала судебного разбирательства марков по собственному желанию вышел из фракции "Партии регионов".

В 201-м суд избрал меру пресечения для бывшего нардепа в виде содержания под стражей. Ему инкриминировали избиение участников пикета против установления памятника Екатерине II в Одессе в 2007 году.

В 2014 году Турчинов вернул ему мандат, на следующий день группа его сторонников попыталась штурмом взять здание Приморского районного суда, требуя его освобождения в связи с депутатской неприкосновенностью. После восьмичасового заседания суд освободил маркова из-под стражи.

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