На рахунку маркова не одна підозра. Зокрема, його звинувачують за шістьма статтями.

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У червні екснардепу оголосили підозру в колабораціонізмі, наразі його підозрюють за ще п'ятьма статями, зокрема:

про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

про колабораційну діяльність;

про пропаганду війни;

про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників.

В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни та ефіри у прокремлівських ЗМІ. У його діяльності знайшли розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо,

– пояснили у СБУ.

Що відомо про ігоря маркова

У 2012 році марков став депутатом Верховної Ради. А вже у 2013 році Вищий адміністративний суд України зобов'язав ЦВК позбавити його депутатського мандата через фальсифікацію результатів виборів в окрузі №133 (Одеська область). Після початку судового розгляду марков за власним бажанням вийшов із фракції "Партії регіонів".

У 201-му суд обрав запобіжний захід для колишнього нардепа у вигляді утримання під вартою. Йому інкримінували побиття учасників пікету проти встановлення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі у 2007 році.

У 2014 році Турчинов повернув йому мандат, наступного дня група його прихильників спробувала штурмом взяти будинок Приморського районного суду, вимагаючи його звільнення у зв'язку з депутатською недоторканністю. Після восьмигодинного засідання суд маркова звільнили з-під варти.

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