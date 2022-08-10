Зрадником виявися мешканець Бахмуту, який був завербований фсб після початку повномасштабного вторгнення. "Пропозицію" щодо співпраці він отримав на власний телефон через месенджер.
Як зрадник працював з росією
російський куратор обрав чоловіку псевдонім "Сивий" і поставив завдання – збирати розвіддані щодо дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку.
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Передачу даних агент здійснював через закриті канали зв'язку, ретельно приховуючи факт співробітництва з фсб. У своїх повідомленнях зазначав електронні геолокації об’єктів і підтверджував їх матеріалами фото- та відеофіксації.
Під час обшуку у зрадника виявили засоби зв'язку з доказами комунікації з російським координатором.
У зрадника виявили засоби зв'язку з доказами комунікації / фото СБУ
Передачу даних агент здійснював через закриті канали зв’зку / фото СБУ
Що загрожує зловмиснику
Наразі російському агенту повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зрадником виявися мешканець Бахмуту / фото СБУ
Як зрадники допомагають росіянам
- З початку війни в Україні затримали понад 1 600 людей, які можуть бути причетними до диверсійної діяльності. Вони за гроші співпрацюють з росіянами та допомагають їм у веденні війни.
- 5 серпня СБУ повідомила про підозру ексзаступнику керівника ГУР МО. За даними слідства, він співпрацював з російськими спецслужбами і передавав їм таємну інформацію.
- На Львівщині двоє чоловіків публічно закликали росію до агресивної війни.
- Також СБУ назвала зрадників, які допомогли росії викрасти понад 650 тисяч тонн українського зерна.
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