Зрадником виявися мешканець Бахмуту, який був завербований фсб після початку повномасштабного вторгнення. "Пропозицію" щодо співпраці він отримав на власний телефон через месенджер.

Як зрадник працював з росією

російський куратор обрав чоловіку псевдонім "Сивий" і поставив завдання – збирати розвіддані щодо дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку.

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Передачу даних агент здійснював через закриті канали зв'язку, ретельно приховуючи факт співробітництва з фсб. У своїх повідомленнях зазначав електронні геолокації об’єктів і підтверджував їх матеріалами фото- та відеофіксації.

Під час обшуку у зрадника виявили засоби зв'язку з доказами комунікації з російським координатором.



У зрадника виявили засоби зв'язку з доказами комунікації / фото СБУ



Передачу даних агент здійснював через закриті канали зв’зку / фото СБУ

Що загрожує зловмиснику

Наразі російському агенту повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Зрадником виявися мешканець Бахмуту / фото СБУ

Як зрадники допомагають росіянам

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