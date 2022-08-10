Предателем оказался житель Бахмута, завербованный ФСБ после начала полномасштабного вторжения. "Предложение" по сотрудничеству он получил на собственный телефон через мессенджер.

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Как предатель работал с россией

российский куратор выбрал мужу псевдоним "Седой" и поставил задачу – собирать разведданные по дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении.

Передачу данных агент осуществлял через закрытые каналы связи, тщательно скрывая факт сотрудничества с ФСБ. В своих сообщениях указывал на электронные геолокации объектов и подтверждал их материалами фото- и видеофиксации.

В ходе обыска у предателя обнаружили средства связи с доказательствами коммуникации с российским координатором.



У предателя обнаружили средства связи с доказательствами коммуникации / фото СБУ



Передачу данных агент осуществлял через закрытые каналы связи.

Что угрожает злоумышленнику

В настоящее время российскому агенту сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.



Предателем оказался житель Бахмута / фото СБУ

Как изменники помогают россиянам

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, работавшего в координационном штабе Управления СБУ в Харьковской области. Выяснилось, что он передавал ценные данные российским спецслужбам.

Также СБУ раскрыла обширную агентурную сеть россиян. Предатели передавали врагу информацию о военных и гражданских объектах, а также корректировали огонь.

Кроме того, Служба безопасности Украины установила личности всех предателей, которые присоединились к созданному агрессором "главному управлению МВС в Запорожской области". Известно, что уже семнадцати коллаборантам уже объявили о подозрении.

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