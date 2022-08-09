Злоумышленники разрабатывали провокационные листовки в поддержку агрессора и распространяли их на прифронтовых территориях. Такую задачу им давало минобороны россии.
Событие дня СБУ задержало киллеров, которые хотели убить министра обороны Резникова и руководителя ГУР Буданова
Агитатор в Харьковской области
СБУ задержала прокремлевского агитатора, который оказался художником-постановщиком одного из местных каналов, завербованного российскими спецслужбами.
Мужчина с 20-летним опытом разрабатывал макеты открыток и видеоролики, направленные на морально-психологическую поддержку оккупационных группировок, ведущих бои в Украине.
"Связной" была его дочь, проживающая в россии и сотрудничающая с вражескими спецслужбами. Образцы готовой продукции она посылала на "утверждение" представителям минобороны страны-агрессора.
В дальнейшем враг использовал эти материалы для массового распространения среди населения прифронтовых районов.
Вражеские приспешники на Днепропетровщине
СБУ также обезвредила еще двух вражеских приспешников, которые вели в соцсетях прокремлевскую пропаганду. Один из них во время пребывания на заработках в россии попал в поле зрения вражеских спецслужб.
По приезде мужчина сразу активировал свои соцсети, где предлагал землякам помогать оккупантам, дискредитировал украинские власти и Вооруженные Силы Украины.
Другого жителя региона оккупанты привлекли к подрывной деятельности из-за его прокремлевских взглядов, которые он распространял в кругу общения. По указаниям российских кураторов, он через две специализированные интернет-платформы распространял деструктивный контент.
СБУ задержала предателей Украины / фото Служба безопасности Украины
Теперь злоумышленникам может грозить тюрьма / фото Служба безопасности Украины
Пропагандист в Ровненской области
Сотрудники СБУ разоблачили пропагандиста, который продвигал коммунистические идеи и распространял запрещенную в Украине тоталитарную символику.
Что грозит участникам агентуры
Предателям сообщили о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленникам объявили подозрения / фото Служба безопасности Украины
СБУ собрала доказательства, что предатели работали на россию / фото Служба безопасности Украины
Предатели Украины: последние новости
- С начала войны в Украине задержали более 1600 человек, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности. Они за деньги сотрудничают с россиянами и помогают им в ведении войны.
- 5 августа СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю руководителя ГУР МО. По данным следствия, он сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им секретную информацию.
- На Львовщине двое мужчин публично призывали россию к агрессивной войне. Кроме того, агитировали людей поддерживать оккупантов.
- Также СБУ назвала предателей, которые помогли россии похитить более 650 тысяч тонн украинского зерна.
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