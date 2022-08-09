Злоумышленники разрабатывали провокационные листовки в поддержку агрессора и распространяли их на прифронтовых территориях. Такую задачу им давало минобороны россии.

Событие дня СБУ задержало киллеров, которые хотели убить министра обороны Резникова и руководителя ГУР Буданова

Агитатор в Харьковской области

СБУ задержала прокремлевского агитатора, который оказался художником-постановщиком одного из местных каналов, завербованного российскими спецслужбами.

Мужчина с 20-летним опытом разрабатывал макеты открыток и видеоролики, направленные на морально-психологическую поддержку оккупационных группировок, ведущих бои в Украине.

"Связной" была его дочь, проживающая в россии и сотрудничающая с вражескими спецслужбами. Образцы готовой продукции она посылала на "утверждение" представителям минобороны страны-агрессора.

В дальнейшем враг использовал эти материалы для массового распространения среди населения прифронтовых районов.

Вражеские приспешники на Днепропетровщине

СБУ также обезвредила еще двух вражеских приспешников, которые вели в соцсетях прокремлевскую пропаганду. Один из них во время пребывания на заработках в россии попал в поле зрения вражеских спецслужб.

По приезде мужчина сразу активировал свои соцсети, где предлагал землякам помогать оккупантам, дискредитировал украинские власти и Вооруженные Силы Украины.

Другого жителя региона оккупанты привлекли к подрывной деятельности из-за его прокремлевских взглядов, которые он распространял в кругу общения. По указаниям российских кураторов, он через две специализированные интернет-платформы распространял деструктивный контент.



СБУ задержала предателей Украины / фото Служба безопасности Украины



Теперь злоумышленникам может грозить тюрьма / фото Служба безопасности Украины

Пропагандист в Ровненской области

Сотрудники СБУ разоблачили пропагандиста, который продвигал коммунистические идеи и распространял запрещенную в Украине тоталитарную символику.

Что грозит участникам агентуры

Предателям сообщили о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Злоумышленникам объявили подозрения / фото Служба безопасности Украины



СБУ собрала доказательства, что предатели работали на россию / фото Служба безопасности Украины

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