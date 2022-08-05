Отмечается, что предателя разоблачили еще в начале полномасштабного вторжения россии в Украину. Во время задержания бывший разведчик пытался отстреливаться.

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Детали задержания

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему заместителю главы Главного управления разведки Минобороны. Генерал-майора подозревают в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

В ходе следствия выяснилось, что бывший чиновник ГУР передавал российским спецслужбам информацию об актуальной военно-политической ситуации в Украине под грифами "секретно" и "совершенно секретно".

Кроме того, злоумышленник предоставлял российским оккупантам закрытые данные о мерах, предпринимаемых ВСУ и другими подразделениями Сил обороны для отражения вооруженной агрессии страны-террориста.

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Сотрудники Службы безопасности задержали предателя в начале полномасштабного вторжения. Во время обыска по месту работы подозреваемого он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы СБУ, прибывших с целью проведения процессуальных действий. Экс-разведчик применил против спецслужб боевой пистолет Макарова.

Задержание предателя / Фото Офис генерального прокурора

Что известно о деятельности подозреваемого

Задержанный занимал должность заместителя главы ГУР МО с 2008 по 2010 год. После этого предатель работал на разных должностях государственной службы разведки, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

В поле зрения российских спецслужб горе-разведчик попал из-за его прокремлевских взглядов. Отмечается, что антиукраинские убеждения у задержанного сформировались еще в ходе обучения во времена ссср в московском высшем общевойсковом командном училище и академии имени Фрунзе.

Предатель согласился выполнять задачи кафиров – собирал и передавал информацию, циркулирующую в Министерстве обороны Украины, в частности в Главном управлении разведки, а также в Национальной академии Сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного. Кроме того, россию интересовали разведданные о деятельности военно-промышленного комплекса Украины.

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К слову, экс-заместителю руководителя ГУР избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

В Офисе генпрокурора уточнили, что содержание под стражей задержанного предусмотрено без возможности внести залог. Вербовка подозреваемого спецслужбами россии, по данным следствия, состоялась еще в 2014 году, а задержание предателя произошло в феврале 2022 года.

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