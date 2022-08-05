Зазначається, що зрадника викрили ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Під час затримання колишній розвідник намагався відстрілюватись.

Читайте також Керував "Професор": СБУ викрила агентурну мережу фсб, що діяла в кількох областях України

Деталі затримання

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колишньому заступнику очільника Головного управління розвідки Міноборони. Генерал-майора підозрюють у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.

У ході слідства з'ясувалось, що колишній високопосадовець ГУР передавав російським спецслужбам інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні під грифами "таємно" і "цілком таємно".

Крім того, зловмисник надавав російським окупантам закриті дані про заходи, яких вживають ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони задля відсічі збройній агресії країни-терористки.

Працівники Служби безпеки затримали зрадника на початку повномасштабного вторгнення. Під час обшуку за місцем роботи підозрюваного, він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи СБУ, які прибули з метою проведення процесуальних дій. Ексрозвідник застосував проти спецслужбовців бойовий пістолет Макарова.

Затримання зрадника / Фото Офіс генерального прокурора

Що відомо про діяльність підозрюваного

Затриманий обіймав посаду заступника очільника ГУР МО з 2008 до 2010 року. Після цього зрадник працював на різних посадах державної служби розвідки, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

У поле зору російських спецслужб горе-розвідник потрапив через його прокремлівські погляди. Зазначається, що антиукраїнські переконання у затриманого сформувались ще у ході навчання за часів срср у московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії імені Фрунзе.

Зрадник погодився виконувати завдання окупантів – збирав і передавав інформацію, що циркулює у Міністерстві оборони України, зокрема у Головному управлінні розвідки, а також у Національній академії Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Крім того, росію цікавили розвіддані про діяльність військово-промислового комплексу України.

До слова, ексзаступнику керівника ГУР обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії задля встановлення всіх обставин викритих правопорушень.