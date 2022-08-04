Служба безпеки України назвала імена трьох зрадників, які допомогли росії вкрасти на території нашої держави понад 650 тисяч тонн зерна. Їм усім уже повідомили про підозру. СБУ також розповіла деталі розслідування.

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Хто допоміг росіянам вивезти крадене українське зерно

СБУ задокументувала злочини осіб, причетних до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна. Зазначається, що вартість награбованого складає понад 200 мільйонів доларів. Крадене продовольство загарбники вивезли з тимчасово окупованих територій Півдня України.

Працівникам СБУ вдалось встановити увесь ланцюжок причетних до злочину – від зрадників, які підписали "дозволи" на вивезення українського зерна, до усіх членів екіпажу 10 суден росії, на яких і транспортують награбоване.

Так, спецслужба задокументувала злочинну діяльність та вже повідомила про підозру таким фігурантам:

Євгену Балицькому – очільнику окупаційної адміністрації на тимчасово зайнятій росіянами частині Запорізької області;

– очільнику окупаційної адміністрації на тимчасово зайнятій росіянами частині Запорізької області; Олександру Сауленку – самопроголошеному "виконувачу обов'язків мера" у місті Бердянськ;

– самопроголошеному "виконувачу обов'язків мера" у місті Бердянськ; Володимиру Стельмаченку – так званому "директору" Бердянського морського порту.

Зазначається, що усім їм оголошено підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

колабораційна діяльність;

пособництво державі-агресорці;

порушення законів і звичаїв війни.

Крім того, що стосується гауляйтера Балицького, на майно колаборанта та його сім'ї вартістю у понад 149 мільйонів гривень накладено арешт. Мовиться, зокрема, про 4 повітряні судна малої авіації, розташовані у Київській області, а також корпоративні права, що належать зраднику і його родині.

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Деталі розслідування

Зазначається, що СБУ встановила також інших учасників протиправної схеми незаконного вивезення українського зерна. Їм також планують невдовзі оголосити про підозру.

У ході розслідування встановлено, що колаборант Балицький видав так зване "розпорядження", на підставі якого на захоплених росіянами територіях було введено тимчасову "адміністрацію".

Після цього псевдопідприємству "державний зерновий оператор" було незаконно передано майно 7 агропромислових комплексів і зернових терміналів у Запорізькій області.

Тим часом гауляйтер Сауленко спільно з псевдодиректором порту Бердянська Стельмаченком забезпечили вилучення зерна з тимчасово окупованих сховищ і його завантаження на судно під прапором росії "Zhibek Zholy".

Крім того, оперативники задокументували вивезення морським транспортом викрадених із тимчасово окупованих території Херсонщини та Запоріжжя українських зернових культур через морські порти та термінали, розташовані у Криму.

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Назви й арешти суден з краденим зерном

Встановлено, що до викрадення зерна росією були залучені морські судна під прапорами країни агресорки та Сирії:

"Надежда";

"Сормовский-48";

"Федор";

"Матрос Кошка";

"Матрос Позынич";

"Zhibek Zholy";

"Св. Костянтин";

"Михаил Ненашев";

"LAODICEA".

Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ, незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на вказані судна та зернову продукцію, яка ними транспортується, українським судом накладено арешт. Також Туреччина, Єгипет та Ліван відмовляються приймати та розвантажувати вказані морські судна,

– запевнили в українській спецслужбі.

До слова, оперативники СБУ встановили ще 5 іноземних морських суден, які незаконно вивозять крадене зерно з тимчасово окупованих українських портів. На цей морський транспорт також планують накласти арешти.

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