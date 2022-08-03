російські окупанти витрачали багато зусиль та ресурсів на побудову своєї агентурної мережі в Україні. Нашим правоохоронцям вдається виявляти усіх, хто вирішив працювати проти нашої держави в інтересах ворога.

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СБУ викрила велику агентурну мережу ворога

Служба безпеки України повідомила про успішне припинення діяльності агентів російських окупантів, які працювали одразу в декількох областях. Також наші правоохоронці затримали учасників цієї мережі.

Керівником мережі був мешканець Одеси, якого завербували окупанти. Він отримав псевдонім "Професор". Агенти, які працювали на цю мережу, передавали ворогу інформацію про військові та стратегічні об'єкти по всій території України.

"Професора" працівники СБУ затримали під час того, як він проводив дорозвідку навколо Одеської військової адміністрації. Також було затримано агента росіян в Івано-Франківській області. Слідство триває, СБУ з'ясовують імена усіх агентів, які працювали під керівництвом "Професора".

Фігурантам справи інкримінують державну зраду. Наразі вирішується питання щодо повідомлення агентам росії про підозру.

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