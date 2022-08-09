Зловмисники розробляли провокаційні листівки на підтримку агресора та поширювали їх на прифронтових територіях. Таке завдання їм давало міноборони росії.

Подія дня СБУ затримала кілерів, які хотіли вбити міністра оборони Резнікова і керівника ГУР Буданова

Агітатор у Харківській області

СБУ затримала прокремлівського агітатора, який виявився художником-постановником одного з місцевих каналів, який був завербований російськими спецслужбами.

Чоловік з 20-річним досвідом розробляв макети листівок і відеоролики, спрямовані на морально-психологічну підтримку окупаційних угруповань, які ведуть бої в Україні.

"Зв'язковим" була його донька, котра мешкає в росії і співпрацює з ворожими спецслужбами. Зразки готової продукції вона надсилала на "затвердження" представникам міноборони країни-агресорки.

У подальшому ворог використовував ці матеріали для масового розповсюдження серед населення прифронтових районів.

Ворожі поплічники на Дніпропетровщині

СБУ також знешкодила ще двох ворожих поплічників, які вели у соцмережах прокремлівську пропаганду. Один зі них під час перебування на заробітках в росії попав у поле зору ворожих спецслужб.

Після приїзду чоловік одразу активував свої соцмережі, де пропонував землякам допомагати окупантам, дискредитував українську владу та Збройні Сили України.

Іншого мешканця регіону окупанти залучили до підривної діяльності через його прокремлівські погляди, які він поширював у колі спілкування. За вказівками російських кураторів він через дві спеціалізовані інтернет-платформи поширював деструктивний контент.

СБУ затримала зрадників України / фото Служба безпеки України

Тепер зловмисникам може загрожувати в'язниця / фото Служба безпеки України

Пропагандист на Рівненщині

Співробітники СБУ викрили пропагандиста, який просував комуністичні ідеї і поширював заборонену в Україні тоталітарну символіку.

Що загрожує учасникам агентури

Зрадникам повідомили про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.



Зловмисникам оголосили підозри / фото Служба безпеки України



СБУ зібрала докази, що зрадники працювали на росію / фото Служба безпеки України

Зрадники України: останні новини

Вас може зацікавити – СБУ викрила ексзаступника голови ГУР: зливав все спецслужбам росії: дивіться відео