На 164 день війни росії проти України досі знаходяться українців, які здатні "продати" життя своїх сусідів та майбутнє нації. Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Увага ЗСУ знешкодили групу диверсантів ворога на Харківщині: також у регіоні був штурм

За 164 дні війни на території України викрито близько сотні ДРГ та затримано понад 1600 осіб ймовірно причетних до диверсійної діяльності. Я на своєму фейсбуці часто пишу про коригувальників та посібників диверсантів,

— заявив він.

Диверсанти отримують від росії 5 – 10 тисяч гривень

Єнін зазначив, що коригувальники та поплічники диверсантів погоджуються співпрацювати з росіянами за 5 – 10 тисяч гривень. За ці гроші вони надають інформацію про розташування позицій ЗСУ, блокпостів, а також інформують про місця прильоту ракет.

За його словами, зрадникам держави загрожує 15 років ув'язнення.

Останні затримання диверсантів

У лісовій частині Бучанської громади Київської області затримали групу із 7 чоловіків, які не змогли пояснити причину свого місцезнаходження у лісі.

СБУ затримала чоловіка, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини.

Крім того, з початку російського нападу СБУ вже нейтралізувала понад 1 тисячу хакерських атак та кіберінцидентів, спрямованих проти ІТ-систем стратегічно важливих об'єктів України.